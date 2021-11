El Grupo Mixto se ofrece "como socio para sacar el presupuesto" y no entienden la "obsesión" de Almeida con Vox

Para rebajar los atascos proponen extender la gratuidad de la EMT en hora punta

MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Mixto se ha ofrecido "como socio para sacar el presupuesto" del Ayuntamiento de Madrid aunque no entienden "la manía, la obsesión" del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, con Vox.

El edil José Manuel Calvo ha asegurado que estudiarán el proyecto hoy presentado por el Gobierno municipal "con honestidad, con la autonomía e independencia que da no depender de lógicas de partido, ni de atender a ninguna parroquia".

"Queremos que Madrid tenga presupuestos y nos ofrecemos como socios para sacarlos adelante dejando al margen a Vox, planteando ese cordón sanitario a Vox", ha trasladado Calvo a la prensa, después de insistir en que "la pelota está en el tejado de Almeida".

Para el Grupo Mixto es una "incoherencia" que el alcalde tenga "esa obsesión y manía de sólo mirar a su socio de la extrema derecha cuando ha dicho que son presupuestos que puede compartir casi cualquier madrileño".

El edil Luis Cueto ha tachado de "poco creíble" el proyecto presentado. "Si estos presupuestos van de que los ricos paguen menos y nos endeudemos con la siguiente generación, no estamos a favor", ha resumido.

Echando mano a la crítica de los nacionalistas catalanes, Cueto ha espetado que uno de los problemas de estas cuentas viene de las competencias impropias. "(Isabel Díaz) Ayuso nos roba porque el Ayuntamiento está pagando 600 millones de competencias que debía pagar la Comunidad. Queremos 600 millones de políticas que está haciendo el Ayuntamiento y que debía financiar la Comunidad", ha expuesto.

El edil de Recupera Madrid ha recordado que esa es una de las demandas que el anterior Gobierno municipal le hizo al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro y que cree que ahora el alcalde debe demandar "a su compañera/competidora". Ha puesto como ejemplo lo que ocurre con la tardanza de la renta mínima.

CONGELACIÓN DE SUELDOS DE LOS CONCEJALES

En el capítulo de enmiendas, el Grupo Mixto plantea la congelación de "sueldos disparatadamente altos" de altos directivos y concejales. También creen que deben rectificar en la bajada impositiva a las rentas más altas.

"El IBI es de los pocos impuestos que pagan los hiper ricos que tiene un inmueble pagado desde un paraíso fiscal. Lo pagan pero el resto de impuestos no. Yo quiero que me suban el IBI porque que me ahorren 11 euros a mí es una bobada pero que le ahorren 300 euros a un rico es indignante", ha apuntado Luis Cueto, que ha reclamado "presupuestos útiles, no un espejismo".

José Manuel Calvo, por su parte, ha planteado para "resolver los atascos" que se extienda la medida puesta en marcha por el Gobierno municipal en las primeras semanas de septiembre por la que se estableció la gratuidad del transporte público dependiente del Ayuntamiento en hora punta, de 7 a 9 horas. Recupera Madrid lo plantea como una medida a instaurar "de forma permanente hasta rebajar los atascos".

La portavoz del Grupo Mixto, Marta Higueras, ha confesado que le sorprende que PP y Cs califiquen de "presupuestos sociales" los presentados "cuando es de chiste porque en la última Junta de Gobierno el área de Familias ha devuelto 8 millones destinados a familias porque no han sido capaces de ejecutarlos".