La Guardia Civil activa la 'Operación Verano 2026' con un refuerzo de medio millar de agentes en la región

El delegado en la presentación de la 'Operación Verano 2026' - EUROPA PRESS

MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Comandancia de Madrid ha puesto en marcha la 'Operación Verano 2026', que este año contará con un despliegue "excepcional" con un refuerzo de 500 agentes para la Comunidad de Madrid, de cara a garantizar la seguridad ciudadana y el disfrute del tiempo de ocio en la región.

El delegado del Gobierno en la Comunidad, Francisco Martín, ha visitado este viernes la exposición de medios humanos y materiales montada en las proximidades del Embalse de Manzanares El Real, donde ha señalado el "esfuerzo máximo" que supone el haber incrementado un 25% el refuerzo de agentes con respecto al año anterior como respuesta "a todos los desafíos" con "garantías de seguridad".

En esta campaña destaca la incorporación de la Oficina de Atención al Ciudadano (OMAC), con la que se ha dotado recientemente a la Guardia Civil de Madrid y que tiene como objetivo acercar las capacidades y servicios del cuerpo, así como prestar asistencia en espacios que requieran de un despliegue de seguridad específica.

Según ha explicado el jefe de la Comandancia de Madrid, el coronel Carlos de Miguel, la OMAC está dotada con todas las prestaciones disponibles en cualquiera de las instalaciones de la Guardia Civil, ya que pueden configurarse como vehículos de atención ciudadana y poder tramitar denuncias telemáticas, realizar distintos trámites, instruir diligencias, u ofrecer una respuesta policial ante cualquier situación de riesgo.

Asimismo, su carácter "polivalente" la hace apta para ser utilizada como Puesto de Mando Avanzado en escenarios de catástrofes naturales, así como de atención a víctimas en emergencias en dispositivos de búsqueda de personas desaparecidas o en eventos de grandes concentraciones de personas.

El delegado ha puesto en valor el incremento de recursos en la región para afrontar los desafíos "especiales" que se dan en verano, como las fiestas tradicionales, los festivales, los conciertos y el incremento "significativo" de la movilidad en el conjunto de la Comunidad y en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Al igual que en años anteriores, se establecerán servicios especiales en espacios naturales como el embalse de San Juan, el del Atazar, las Dehesas de Cercedilla, Las Presillas en Rascafria y La Pedriza, así como en las inmediaciones de zonas de ocio, parques temáticos y acuáticos ubicados en la demarcación de la Guardia Civil.

ECLIPSE DEL 12 DE AGOSTO

Además, este año se suma el eclipse del 12 de agosto, que va a suponer una "importante movilidad de ciudadanos" a distintos puntos de observación para disfrutar de este evento "tan extraordinario" y que va a requerir un esfuerzo "muy significativo" por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, según ha apuntado Martín.

Al respecto, el delegado ha aclarado que, en función de la actividad que cada municipio promueva en relación a este acontecimiento, se irá dando respuesta y se organizarán, en las próximas semanas, juntas de seguridad comarcales por la Comunidad de Madrid para definir los dispositivos.

En este sentido, Francisco Martín ha hecho un llamamiento a la prudencia en zonas de ocio como los embalses, y a seguir siempre las recomendaciones de los agentes para disfrutar del "merecido" descanso durante el verano.

"Quiero que sepan los vecinos y vecinas de Madrid que van a poder contar con todos los recursos que el Gobierno de España pone a disposición de su seguridad a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y del resto de funcionarios de la Administración General del Estado que vamos a velar para que Madrid pueda disfrutar de este verano como merece", ha añadido.

UNIDADES PARTICIPANTES

En la 'Operación Verano 2026' participarán unidades propias de la Comandancia de Madrid que recibirán apoyo de unidades centrales. Además de las patrullas de Seguridad Ciudadana, el Seprona, el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña, la Unidad de Seguridad Ciudadana y la Unidad Fiscal y Fronteras, se contará con el apoyo de la Unidad de Actividades Subacuáticas, el Grupo de Caballería, la vigilancia desde el aire a través de los helicópteros del Servicio Aéreo y mediante el uso de los drones, la Agrupación de Reserva y Seguridad y el Sector de Tráfico.

Del mismo modo, para garantizar la seguridad pública, se coordinarán entre ellas y con los cuerpos de Policía Local afectados y las agrupaciones de Protección Civil en muchos de los escenarios que tendrán lugar este verano.