La Guardia Civil desarticula un grupo criminal dedicado al cultivo 'indoor' de cannabis en Madrid y Guadalajara

Archivo - Desmantelada una plantación "indoor" de marihuana - GUARDIA CIVIL - Archivo

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal compuesto por seis personas y especializado en el cultivo, distribución y venta de cannabis en la Comunidad de Madrid y la provincia de Guadalajara, en un operativo en el que se han desmantelado cuatro plantaciones 'indoor' y se han intervenido casi 2.900 plantas de marihuana y 41 kilos de picadura de esta planta preparada para su venta.

La investigación comenzó el pasado mes de marzo, cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de un posible grupo dedicado al tráfico de sustancias estupefacientes en la zona del Corredor del Henares, en el este de la Comunidad de Madrid, ha informado la Benemérita en un comunicado.

Las pesquisas permitieron localizar varios chalets situados en urbanizaciones alejadas de grandes núcleos de población, donde se ocultaban las plantaciones y se utilizaban acometidas ilegales al suministro eléctrico.

El grupo contaba con diferentes puntos de cultivo para dificultar la labor policial y, según la investigación, sus integrantes tenían repartidas las funciones entre quienes se encargaban del cultivo y elaboración de las plantaciones, quienes las custodiaban y quienes distribuían y vendían la sustancia en el Corredor del Henares.

Los agentes practicaron ocho entradas y registros simultáneos, en los que desmantelaron cuatro plantaciones 'indoor' e intervinieron, además de las plantas y la marihuana preparada para su venta, un arma de fuego municionada.

Aunque el grupo operaba en el Corredor del Henares, las detenciones y registros por parte de la Guardia Civil se han llevado a cabo en Alcalá de Henares y Villalvilla, mientras que en la provincia de Guadalajara se produjeron en El Casar, Caraquiz y Chiloeches, han precisado fuentes del Instituto Armado.

Asimismo, se procedió al bloqueo de 20 cuentas bancarias por las que, según la Guardia Civil, había circulado un flujo de unos 500.000 euros. Los seis detenidos están acusados de delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales, tenencia ilícita de armas, defraudación de fluido eléctrico y pertenencia a grupo criminal. Cinco de ellos ingresaron en prisión preventiva.