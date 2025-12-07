La Guardia Civil detiene a dos varones en Meco por robar catalizadores

Archivo - Coche patrulla de la Guardia Civil - ARCHIVO/GUARDIA CIVIL

MADRID 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos varones en la localidad de Meco por robar catalizadores en el marco de una investigación tras incrementarse el número de denuncias por este elemento de los vehículos.

Según han informado fuentes del instituto armado, la detención tuvo lugar la semana pasada cuando se interceptó a las dos personas tras sustraer un catalizador en un coche.

Los agentes comprobaron que portaban en el interior del automóvil una mochila con herramientas y un catalizador, hallazgo que provocó su detención. A los dos hombres se les atribuyen al menos diez robos de catalizadores en la comarca del Henares.