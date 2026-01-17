La Guardia Civil detiene a los presuntos autores de un robo en un cajero automático de Paracuellos del Jarama en 2023

Archivo - Un agente de la Guardia Civil, de espalda. - GUARDIA CIVIL - Archivo

MADRID 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil de la Comandancia de Madrid han detenido a cuatro personas como presuntos autores de un robo con fuerza cometido en el año 2023 en un cajero automático de una sucursal bancaria de Paracuellos del Jarama.

Así lo ha trasladado la Benemérita de un comunicado, en el que ha señalado que se forzó la caja de caudales empleando un artefacto explosivo improvisado con unos 400 gramos de pólvora. Tras hacerse con un botín de 107.880 euros, los autores huyeron del lugar en un vehículo de alta gama previamente sustraído.

Los investigadores han podido acreditar cómo los presuntos autores habían planificado el robo con meses de antelación, "llegando incluso a sustraer varios vehículos de alta gama que utilizaron para realizar labores previas de preparación del robo".

A los detenidos se les imputan los delitos de pertenencia a grupo criminal, robo con fuerza en cajero, robo de varios vehículos a motor y fabricación y tenencia de explosivos. Entre los cuatro suman más de una veintena de detenciones por hechos delictivos, principalmente contra el patrimonio.