La Guardia Civil registra 20 denuncias por desaparecidos en el punto habilitado en Batalla del Salado

Agentes de los Servicios de Emergencias trabajan en el lugar de los hechos, a 28 de octubre de 2026, en Urda, Toledo, Castilla-La Mancha (España). - Eusebio García del Castillo - Europa Press

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La oficina habilitada por la Guardia Civil en la calle Batalla del Salado de Madrid ha registrado hasta este jueves un total de 20 denuncias por desaparición de personas que podrían encontrarse entre las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Toledo, que se ha saldado, por el momento, con 69 fallecidos.

La Guardia Civil ha habilitado oficinas en Madrid, Toledo, Córdoba y Sevilla para recoger denuncias por desaparición y muestras de ADN de familiares de las posibles víctimas.

El puesto habilitado en Madrid había registrado hasta la mañana de este jueves un total de 20 denuncias, según han informado fuentes del Instituto Armado a Europa Press. En total, 64 personas han presentado denuncias por desaparición, según los datos difundidos durante la mañana.

El objetivo de este dispositivo es agilizar la identificación de las víctimas y ofrecer una respuesta lo antes posible a las familias que todavía desconocen el paradero de sus seres queridos, que atraviesan horas de especial angustia.

La Guardia Civil recoge en estas dependencias las denuncias por desaparición y obtiene muestras genéticas que permitan cotejar los perfiles de las posibles víctimas con los de sus familiares. Además, los allegados reciben una primera atención psicológica para proporcionarles apoyo en estos momentos de especial dificultad.

La portavoz de la Guardia Civil en Madrid, Mercedes Martín, ha explicado en declaraciones en Telemadrid, recogidas por Europa Press, que los familiares reciben inicialmente atención por parte de psicólogos y que, una vez validada una coincidencia genética, se comunica el resultado a la autoridad judicial y a los familiares.

En ese momento, los especialistas del Servicio de Criminalística continúan con los procedimientos necesarios para confirmar la identidad de la víctima. La comunicación a la autoridad judicial permite completar los trámites correspondientes para confirmar oficialmente el fallecimiento.

MUESTRAS DE ADN DE PADRES E HIJOS

El teniente Martínez, responsable de la oficina de toma de muestras del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, ha explicado en declaraciones a los medios que los perfiles genéticos más útiles para la identificación son los de familiares de primer grado, especialmente padres e hijos.

Los allegados deben acudir, en la medida de lo posible, con su DNI y documentación que pueda facilitar la identificación de la persona desaparecida, como información médica, tatuajes o radiografías.

En caso de no disponer de familiares directos, también pueden aportar objetos personales utilizados exclusivamente por la persona desaparecida, como un cepillo de dientes, que puede contener restos de ADN. Los especialistas valorarán si estas muestras son adecuadas o si resulta necesario obtener otras.

"Cualquier duda que tengan, que vengan y les atenderemos y solucionaremos todas las dudas que sean posibles", ha señalado el teniente Martínez, quien ha animado a los familiares a acudir a las dependencias para recibir asesoramiento.

CUATRO PUNTOS DE RECOGIDA

Las oficinas habilitadas por la Guardia Civil se encuentran en la Zona de la Guardia Civil de Madrid, situada en la calle Batalla del Salado, 32; en la sede de Andalucía, en la avenida de la Borbolla, 8, en Sevilla; y en las comandancias de Córdoba, en la avenida de los Mozárabes, y de Toledo, en la avenida Barber, 42.

El Instituto Armado pide a los familiares que acudan a estos puntos cuanto antes para facilitar las labores de identificación y reducir el tiempo de espera de quienes siguen sin tener noticias de sus seres queridos.