Guardias Civiles de Tráfico auxilian a una persona mayor desorientada en la A-42

Agente de la Guardia Civil de Tráfico. - GUARDIA CIVIL

MADRID 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Guardias Civiles de la Agrupación de Tráfico, pertenecientes al Sector de Tráfico de Madrid, han auxiliado a una persona mayor desorientada en la A-42, a la altura de Parla, ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en un comunicado.

Los hechos ocurrieron en la tarde del pasado 23 de marzo, cuando una patrulla de motoristas localizó a una persona de 75 años que deambulaba desorientada por la autovía A-42, a la altura del kilómetro 18, en el término municipal de Parla (Madrid).

La actuación se inició tras el aviso de un taxista, que alertó de la presencia de un hombre caminado por la calzada. A su llegada, los guardias civiles comprobaron que esta persona se encontraba cruzando la autovía, desorientada, con el consiguiente riesgo grave tanto para su propia integridad como para la seguridad del resto de los usuarios de la vía.

Instantes antes de la localización, la desaparición de esta persona había sido denunciada por sus familiares en dependencias del Cuerpo Nacional de Policía de Parla.

Tras ser auxiliado, el hombre fue trasladado por la patrulla de la Agrupación de Tráfico a la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, donde le esperaba su hija.

Esta actuación pone de manifiesto la labor constante de auxilio y protección al ciudadano que desarrolla la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, garantizando no solo la Seguridad Vial, sino también la atención inmediata a cualquier persona en situación de riesgo en las vías públicas.

Ante situaciones como la descrita, la Guardia Civil destaca que es importante poner rápidamente en conocimiento toda la información sobre el mayor en riesgo, como datos de identificación, descripción (fotografía actualizada y vestimenta), rutinas y o lugares frecuentados o de especial vinculación con el desaparecido, tanto en la actualidad como en el pasado (dónde vivió o dónde trabajó).