Habrá refuerzos en EMT y líneas 3 y 10 de Metro durante el corte de la A-5 en diciembre

El soterramiento de la A-5 ve "la luz al final del túnel" con el inicio de la urbanización en superficie - EUROPA PRESS

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio Regional de Transportes (CRTM) establecerá un plan de movilidad ante las "contingencias" que pueda generar el corte de la A-5 entre el 10 de noviembre y el 23 de diciembre.

Durante una visita al Puesto de Mando de Metro, el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, José María García Gómez, que ha calificado esta obra de "muy necesaria", ha señalado que Ayuntamiento y Comunicad están "coordinados" ante incidencias que se puedan derivar de este corte.

El consejero ha detallado que las medidas comprenderán un refuerzo de la EMT de un 25%, del mismo modo que también se reforzarán las línea 10 y 3 de Metro. Además, "se van a mantener las lanzaderas que ya existían", y los interurbanos que cubren este recorrido de la A-5 también tendrán un refuerzo "para que el impacto sobre los usuarios sea el mínimo".