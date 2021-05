Hard Rock Hotel Madrid abrirá sus puertas en Atocha en julio

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Hard Rock Hotel Madrid abrirá sus puertas el próximo día 1 de julio en la Ronda de Atocha con una oferta enfocada en los amantes de la música y el entretenimiento.

Con esta apertura, la cadena norteamericana Hard Rock Internacional suma su tercer resort en España, tras los inaugurados en Ibiza y Tenerife.

El nuevo hotel, que contará con 161 habitaciones y diferentes propuestas gastronómicas y de entretenimiento, está situado en la Ronda de Atocha, en pleno triángulo del arte de Madrid, frente al histórico Museo Reina Sofía.

Enfocado a los amantes de la música, cada una de las habitaciones cuenta con el servicio musical 'The Sound of Your Stay' y ofrece la posibilidad de alquilar guitarras Fender.

Además, también se podrá disfrutar de una clase de yoga 'Rock Om' en la habitación, de la piscina exterior o una azotea con vistas de 360º de Madrid, además de un Body Rock' Fitness Centre y una gastronomía local.

Estará liderado por Raúl Palomo Marugan, general manager, que cuenta con amplia expereiencia en el sector. Así, ha trabajado en diferentes cadenas hoteleras y países, siendo una pieza fundamental en la apertura de hoteles en países como China, Rumanía y Hungría y de haber participado en el lanzamiento de diferentes marcas en Alemania y Latinoamérica.

"La satisfacción del cliente es nuestra máxima. Pero en Hard Rock Hotel la forma de lograrlo es diferente. Queremos conseguir alcanzar sus expectativas, incluso superarlas, y hacerlo de manera que no esperen, sorprenderles a través de una experiencia diferente y que quieran repetir. Hard Rock Hotel es música pero también es diversión, gastronomía, diseño, arquitectura un lugar de encuentro", ha explicado sobre el proyecto.