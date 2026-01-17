Herida grave por arma blanca una mujer de 50 años en un parque de Usera

Archivo - Ambulancia de SAMUR Protección Civil frente al Hospital 12 de Octubre de Madrid - EMERGENCIAS MADRID - Archivo

MADRID 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de unos 50 años de edad ha resultado herida de gravedad por arma blanca en cara, cuello y mano este viernes por la noche en el madrileño barrio de Usera, sin que por el momento se conozcan las causas del incidente o si existía o no relación entre la víctima y su agresor, según han informado a Europa Press fuentes de Emergencias Madrid.

El suceso ha tenido lugar en torno a las 23.40 horas de este viernes, en el interior de un parque ubicado a la altura del número 108 del Camino de Perales, en Usera.

Hasta el lugar se han desplazado en un primer momento agentes de Policía Nacional, que han colocado un parche provisional en el cuello de la mujer para evitar una hemorragia. Acto seguido, efectivos de Samur-Protección Civil han estabilizado a la víctima, que presentaba además una fractura en el brazo, posible signo de autodefensa, y la han trasladado en estado grave al Hospital 12 de Octubre.

Investiga Policía Nacional.