Herida grave una motorista al colisionar con un turismo en la M-45 en Leganés

Archivo - Imagen de una ambulancia del SAMUR112 en Campo Real - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 39 años ha resultado herida de carácter grave la tarde de este miércoles al colisionar la motocicleta que conducía con un turismo en la carretera M-45, dentro del término municipal de Leganés.

El accidente de tráfico se ha producido poco antes de las 15.00 horas a la altura del kilómetro 3,400 de la citada vía por causas que están siendo investigadas, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

Los sanitarios del Summa 112 que se han personado en el lugar han atendido a la conductora de la motocicleta, una mujer de 39 años, que presentaba politraumatismos.

Tras ser estabilizada en el lugar, ha sido trasladada en helicóptero medicalizado al Hospital 12 de octubre de Madrid, donde ha ingresado con pronóstico grave.

En el lugar se han personado agentes de la Guardia Civil, que se han hecho cargo de la investigación para tratar de determinar las circunstancias en las que se ha producido el accidente.