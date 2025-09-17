Herida grave una motorista tras colisionar con un vehículo en Chamberí

Ambulancia del Samur-Protección Civil en un accidente de tráfico en Chamberí - EMERGENCIAS MADRID

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 65 años ha resultado gravemente herida tras colisionar con su moto con un vehículo en el cruce entre la calle Eloy Gonzalo y Trafalgar, en el distrito madrileño de Chamberí.

Los hechos se han producido en torno a las 13.30 horas en el citado cruce, cerca de un centro de salud cuyo personal ha salido a atender a los implicados, según han detallado fuentes sanitarias.

La motorista ha sufrido un trauma ortopédico grave por fracturas abiertas en ambas piernas y ha sido estabilizada y trasladada en estado grave al Hospital Clínico por personal del Samur-Protección Civil.

La Policía Municipal de Madrid se ha hecho cargo de la investigación del accidente.