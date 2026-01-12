Herida grave una mujer de 80 años al ser atropellada en un paso de peatones de Avenida de la Ilustración

Samur Protección Civil - EMERGENCIAS MADRID

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 80 años ha resultado herida de carácter grave la mañana de este lunes al ser atropellada por un turismo cuando cruzaba un paso de peatones regulado por semáforo en la Avenida de la Ilustración, en el distrito de Fuencarral-El Pardo.

El arrollamiento se ha producido sobre las 12.15 horas a la altura de 'Los Arcos' de la Avenida de la Ilustración, como comúnmente se conoce a la Puerta de la Ilustración, según han informado a Europa Press fuentes de Emergencias Madrid.

Como consecuencia del atropello, la mujer ha sufrido un traumatismo craneoencefálico y una fractura ortopédica. Tras ser estabilizada en el lugar, ha sido trasladada al Hospital 12 de Octubre, donde ha ingresado con pronóstico grave.

El personal del Samur-Protección Civil que ha acudido al lugar también ha prestado asistencia a dos personas que viajaban en el turismo involucrado en el arrollamiento al haber sufrido crisis de ansiedad.

Agentes de la Policía Municipal se han hecho cargo de la investigación para tratar de determinar las circunstancias del atropello y determinar en qué fase estaba el semáforo.