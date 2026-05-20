Herida grave una mujer rescatada por Bomberos tras un accidente múltiple a la altura de Villa de Vallecas

Efectivos de Bomberos y de SAMUR - Protección Civil del Ayuntamiento de Madrid, además de Policía, desplazados al lugar de un siniestro a la altura de Villa de Vallecas - EMERGENCIAS MADRID

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

Un accidente de tráfico múltiple ocurrido a la altura de Villa de Vallecas, en Madrid, ha dejado gravemente herida a una mujer que ha tenido que ser rescatada por efectivos de Bomberos, según ha informado Emergencias Madrid en la madrugada de este miércoles.

El siniestro, acontecido en el kilómetro 38 de la carretera M-50, ha implicado a varios vehículos. Precisamente, Bomberos del Ayuntamiento de Madrid desplazados al lugar de los hechos han tenido que rescatar de uno de ellos a una mujer.

La accidentada ha resultado gravemente herida, según ha apuntado Emergencias, que ha señalado que SAMUR - Protección Civil también ha tenido que atender a otras dos personas, un hombre y una mujer.