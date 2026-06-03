Herida de gravedad una mujer de 92 años tras sufrir un atropello al cruzar la calle Atocha fuera del paso peatonal

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MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de unos 92 años ha resultado gravemente herida tras sufrir un atropello por parte de un camión mientras cruzaba la calle Atocha por una zona sin regulación de semáforo ni paso de peatones, según han informado fuentes de Emergencias Madrid.

Los hechos se han producido sobre las 12.30 horas en las inmediaciones del número 63 de la céntrica calle de Atocha, en Madrid, hasta donde se han trasladado efectivos sanitarios de Samur-Protección Civil, Bomberos del Ayuntamiento y Policía Municipal.

A su llegada, los sanitarios han encontrado a la mujer consciente pero con una pierna en estado catastrófico por las heridas, así como traumatismos pélvico y abdominal severo. Ha sido intubada, estabilizada y trasladada muy grave al Hospital Clínico.

Personal del Samur-Protección Civil ha atendido al conductor del camión ante un cuadro de crisis de ansiedad. La Policía Municipal de Madrid se ha hecho cargo de las investigaciones en torno al suceso, en el que también han colaborado Agentes de Movilidad.