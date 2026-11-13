Herida muy grave una ciclista de 16 años tras golpearse contra un muro en el velódromo de Galapagar

Archivo - Ambulancia del Summa 112 - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una joven de 16 años ha resultado herida muy grave tras golpearse con su bicicleta contra un muro este viernes en el velódromo de Galapagar.

La llamada al Centro de Emergencias 112 se ha producido a las 17.30 horas avisando de un accidente en el velódromo. Como consecuencia del golpe, la joven presentaba un traumatismo craneoencefálico severo y estaba inconsciente a la llegada de los sanitarios, ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

Efectivos del Summa112 la han estabilizado e intubado antes de ser trasladada muy grave en UVI Móvil al Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda.