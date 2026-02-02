Herida potencialmente grave una mujer tras ser atropellada en un paso de peatones de Ciudad Lineal

Archivo - Personal de Samur-Protección atiende a la mujer herida por un atropello. - EMERGENCIAS MADRID - Archivo
MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -
Una mujer de unos 30 años ha resultado herida potencialmente grave tras sufrir un atropello este lunes mientras cruzaba un paso de peatones de la calle Virgen de la Alegría del distrito madrileño de Ciudad Lineal.
Los hechos se han producido en la citada vía, a la altura del cruce con la calle Raquel Meller, hasta donde se han trasladado efectivos del Samur-Protección Civil para atender a la víctima por un traumatismo craneofacial.
La mujer ha sido trasladada con preaviso como paciente potencialmente grave al Hospital Gregorio Marañón, según ha informado Emergencias Madrid. La Policía Municipal de la capital ha realizado el atestado y ha acompañado al convoy sanitario.