Heridas de gravedad dos personas en la salida de vía de una motocicleta en Humanes

El accidente ha tenido lugar en el kilómetro 11 de la M-407, a la altura de Humanes (Madrid) - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 18 (EUROPA PRESS)

Un varón de 50 años y una mujer de 18 han resultado heridos de gravedad en la noche de este miércoles tras salirse de la vía la motocicleta en la que circulaban, impactando contra la mediana de la calzada, a la altura de la localidad madrileña de Humanes.

El siniestro ha sido registrado sobre las 23.00 horas de este miércoles en el kilómetro 11 de la carretera M-407, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid a Europa Press, agregando que la Guardia Civil ha abierto una investigación sobre los hechos.

Por cuenta del suceso, el conductor del vehículo ha sido trasladado al Hospital Puerta de Hierro con traumatismos y en estado "potencialmente grave", tras haber sido atendido por efectivos del SUMMA 112.

Del mismo modo, su acompañante, que ha sufrido una parada cardiorrespiratoria revertida por el equipo sanitario desplazado al lugar, ha sido trasladada en estado "muy grave" y con un trauma torácico al Hospital 12 de Octubre.