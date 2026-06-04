Heridas graves dos mujeres de edad avanzada al ser atropelladas por un turismo en un cruce en Usera

Ambulancias de Samur-Protección Civil en la M-30 desde Avenida de América tras un accidente de moto - EMERGENCIAS MADRID

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Dos mujeres de 78 años han resultado heridas graves al ser atropelladas por un turismo este jueves en el cruce de la calle Isabelita Usera con calle Felipe Castro.

Los hechos se han producido a las 19 horas y como consecuencia del atropello ambas mujeres han sufrido una fractura de cadera entre otras lesiones, según ha informado Emergencias Madrid a Europa Press.

A su llegada, efectivos sanitarios de Samur-PC han atendido a las dos mujeres y han sido trasladadas como pacientes potencialmente graves al Hospital Clínico San Carlos y al Hospital Gregorio Marañón. Una de ellas ha sido liberada por Bomberos de Madrid de debajo del vehículo.

Una psicóloga del Samur ha asistido al conductor y a familiares de las mujeres. Policía Municipal realiza atestado y acompaña al convoy sanitario al Hospital para facilitar los traslados.