Herido por arma blanca un hombre de 51 años tras una reyerta en Usera

Archivo - Imagen de archivo de un vehículo de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de unos 51 años ha resultado herido por arma blanca y ha sido trasladado al hospital tras una reyerta con otro varón ocurrida esta medianoche en el distrito madrileño de Usera, según ha informado la Policía Nacional.

Los hechos se han producido en las inmediaciones del número 26 la calle Dolores Barranco, hasta donde se ha trasladado personal sanitario para atender a la víctima, que presentaba heridas de arma blanca en el abdomen y la clavícula.

Inicialmente el autor de los hechos, un hombre español también de 51 años, se ha dado a la fuga, si bien posteriormente la Policía ha podido localizarle y detenerle. Los primeros indicios apuntan a una discusión como motivo del apuñalamiento.