Herido por arma blanca un hombre tras ser agredido a la salida de una centro islámico en Tetuán esta madrugada

Archivo - Un coche de la Policía Nacional - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido por arma blanca tras sufrir una agresión esta madrugada a la salida de un centro cultural islámico ubicado en el distrito madrileño de Tetuán, mientras que la Policía Nacional trata ahora de identificar a los agresores.

Los hechos se han producido sobre las 5 horas de este martes a la salida del centro, situado en la calle de los Geranios, cuando dos personas se han abalanzado contra la víctima, que se encontraba en la antesala del centro donde se quitan los zapatos antes del rezo.

Según fuentes policiales consultadas por Europa Press, se ha llegado a escuchar la detonación de una pistola, si bien es cierto que la víctima no presentaba herida por arma de fuego, sino heridas de arma blanca en el cuello, abdomen y rodilla.

La víctima, un hombre de unos 40 años y nacionalidad argelina, ha sido atendido por personal sanitario del Samur-Protección Civil y trasladado al hospital con pronóstico reservado.

La Policía Nacional se encuentra ahora investigando la identidad de los autores de la agresión, si bien todo apunta a una posible rencilla entre ellos, pues al parecer víctima y agresores se conocían.