Herido el conductor de un camión tras colisionar con un trailer en la M-50

Accidente en la M-50 - EMERGENCIAS MADRID

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un conductor de 52 años ha resultado herido esta madrugada tras una colisión entre dos camiones en el kilómetro 31 de la calzada interior de la M-50, siendo rescatado por los bomberos del Ayuntamiento de Madrid.

Según ha informado Emergenias Madrid, el accidente se ha producido en torno a las seis de la madrugada y ha implicado a un camión y a un tráiler de grandes dimensiones.

Como consecuencia del impacto, el conductor del camión ha quedado atrapado en el interior de su vehículo, teniendo que ser rescatado por los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid.

Sanitarios de Samur-Protección Civil han estabilizado al herido, que presentaba una fractura de pelvis. Tras ser intubado, ha sido trasladado en estado inestable al Hospital Gregorio Marañón con preaviso. El conductor del tráiler ha resultado ileso.

La Guardia Civil se ha hecho cargo del atestado para esclarecer las circunstancias del accidente.