Herido grave en una colisión múltiple en Boadilla tras una retención en la M-50 por un alcance previo

Bomberos de la Comunidad de Madrid - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 44 años ha resultado herido de carácter grave y otra mujer que viajaba con él ha sufrido lesiones leves en una colisión múltiple con tres vehículos implicados registrada en Boadilla del Monte tras una retención en la M-50 por un alcance previo entre varios turismos.

Los hechos han ocurrido sobre las 13 horas en la carretera M-50, dentro del término municipal de Boadilla del Monte, han informado desde Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

Varios vehículos que circulaban por la vía se han visto implicados en una colisión por alcance a la altura del kilómetro 79 que ha generado unos diez kilómetros de retención.

En la parte de la cola de este atasco, a la altura del punto kilométrico 69, se ha registrado una segunda colisión con tres turismos implicados.

En uno de ellos viajaba un hombre de 44 años, que ha resultado herido grave y ha quedado atrapado en el interior del coche. Bomberos de la Comunidad de Madrid le han rescatado y sanitarios de una Summa 112 le han estabilizado. Finalmente, ha sido trasladado al Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, donde ha quedado ingresado con pronóstico grave.

Junto a él iba una mujer de 49 años que también ha resultado herida, en este caso de carácter leve. Tras ser atendida en el lugar ha sido evacuada por Cruz Roja a un centro hospitalario.