Herido grave el conductor de un turismo tras un choque frontal con un camión en la M-404 en Torrejón de Velasco

Camión de Bomberos de la Comunidad de Madrid en un accidente de tráfico en Torrejón de Velasco - EMERGENCIAS 112

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un conductor de unos 22 años ha resultado gravemente herido este miércoles tras quedar atrapado en su coche como consecuencia de un choque con un camión en la carretera M-404 a la altura del término municipal de Torrejón de Velasco.

Los hechos se han producido este miércoles sobre las 7.30 horas, cuando el Centro de Emergencias del 112 ha recibido una llamada alertando de un choque frontal entre un turismo y un camión a la altura del kilómetro 31 de la citada vía.

Hasta el lugar se han trasladado tres dotaciones del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid así como efectivos sanitarios del Summa 112 para atender a ambos conductores, si bien el del camión ha resultado ileso, informa Emergencias de la Comunidad de Madrid.

Los Bomberos han procedido al excarcelamiento del conductor del turismo, que había quedado atrapado tras el choque. Ya una vez liberado, el personal sanitario le ha estabilizado y trasladado con pronóstico grave al Hospital Doce de Octubre con un traumatismo craneoencefálico severo y fractura abierta en la pierna izquierda.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación sobre lo ocurrido.