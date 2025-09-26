Herido grave un hombre de 30 años tras un accidente de patinete en Usera - EMERGENCIAS MADRID

MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 30 años ha resultado herido de gravedad este jueves tras sufrir un accidente de patinete en el barrio madrileño de Usera, según ha informado Emergencias Madrid.

El suceso ha tenido lugar en torno a las 22.00 horas de la noche, después de que el varón haya impactado contra un bordillo. Como consecuencia del choque, sufre traumatismo craneoencefálico y facial, bajo nivel de consciencia.

Tras ello, el afectado --que ha sido atendido por el Samur-Protección Civil-- ha sido intubado y trasladado en estado grave al Hospital Universitario 12 de Octubre.

Tal y como ha trasladado Emergencias Madrid, la Policía Municipal toma declaración a testigos y realiza el atestado. En principio, no hay más vehículos implicados.