Herido grave un hombre de 30 años tras sufrir una agresión con arma blanca en Carabanchel

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MADRID 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 30 años ha resultado herido de gravedad este domingo tras sufrir una agresión con arma blanca en la calle Manuel Fernández Caballero del distrito madrileño de Carabanchel, Según informa Emergencias de Madrid.

El SAMUR-PC ha atendido al herido, que presentaba al menos cinco heridas localizadas en la parte superior del hemitórax derecho y en la parte baja del hemitórax izquierdo con posible afección abdominal.

El varón ha sido trasladado consciente y estable, aunque en estado grave, a un centro hospitalario. Por su parte, la Policía Nacional investiga la agresión.