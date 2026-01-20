Herido grave un hombre de 40 años tras un accidente laboral en Algete

Accidente laboral en Algete. - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) - Un hombre de 40 años ha resultado herido de carácter grave con una fractura de fémur y de pelvis, tras un accidente laboral este martes en Algete.

El suceso se ha producido alrededor de las 16.25 horas en el exterior de una nave industrial ubicada en la calle Pelaya, número 10, ha informado un portavoz de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid a Europa Press.

Al lugar se han desplazado Policía Local, Guardia Civil, una UVI móvil del SUMMA 112 y dos dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid, que han rescatado "rápidamente" al varón tras quedar atrapado de las piernas por unas placas metálicas procedentes de una máquina.

Sanitarios de SUMMA112 han estabilizado y trasladado al herido al Hospital de la Paz con una fractura de fémur y de pelvis.