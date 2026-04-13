Herido grave un hombre de 55 años tras recibir varias puñaladas esta madrugada en Getafe

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MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de unos 55 años ha resultado gravemente herido tras sufrir esta madrugada una agresión con arma blanca en la localidad madrileña de Getafe en un suceso que ahora está bajo investigación de la Policía Nacional.

Los hechos se han producido sobre las 00.30 horas de esta madrugada en las inmediaciones de la calle San Sebastián, hasta donde se han trasladado agentes de la Policía Nacional, la Local de Getafe y sanitarios del Summa 112, según informa Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

Ya en el lugar de los hechos, los sanitarios han atendido a la víctima que presentaba heridas de arma blanca en el tórax y abdomen, por las que, una vez estabilizado, ha tenido que ser trasladado al Hospital Doce de Octubre.