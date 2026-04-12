Herido grave un hombre de 56 años tras un choque frontal con un coche en Morata de Tajuña

Un técnico del 112 de la Comunidad de Madrid supervisa el operativo de emergencias. Foto de Matías Monedo, Jefe Supervisor de BomberosCM y de Gemma Rodriguez, Supervisora de Guardia de SUMMA112. - MATÍAS MONEDO Y GEMMA RODRÍGUEZ

MADRID 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 56 años ha resultado herido de gravedad este domingo tras sufrir su furgoneta un choque frontal con un coche en el término municipal de Morata de Tajuña.

El suceso ha tenido lugar en él kilómetro 6,8 de la M-311. El conductor de la furgoneta, un varón 56 años, ha quedado atrapado en el interior del vehículo, informa 112 Comunidad de Madrid.

Los bomberos de la Comunidad de Madrid han excarcelado al herido, que ha sido posteriormente evacuado en helicóptero sanitario del SUMMA112 con un politraumatismo.

Por su parte, la conductora del turismo, una mujer de 25 años, ha abandonado el vehículo por su propio pie, si bien también ha sido trasladada al hospital como potencialmente grave por la mecánica del impacto.

La Guardia Civil ha asumido la investigación del accidente, en el que ha colaborado también la Policía Local de Morata.