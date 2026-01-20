Herido grave un hombre de 65 años tras ser atropellado en Chamberí - EMERGENCIAS MADRID

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 65 años ha resultado herido de gravedad este martes tras ser atropellado en el barrio madrileño de Chamberí, según ha informado Emergencias Madrid.

El suceso ha tenido lugar poco antes de las 21.30 horas, en la calle de Santa Engracia, número 18, fuera de un paso de peatones. El Samur-Protección Civil ha atendido al afectado que presentaba varios traumatismos, entre ellos uno craneoencefálico.

Como consecuencia, el varón ha sido intubado y trasladado en estado grave al Hospital Clínico de la ciudad. Una psicóloga del Samur-PC ha asistido a la conductora del vehículo y a familiares de la víctima que se han presentado en el lugar del atropello.

Tal y como ha trasladado Emergencias Madrid, la Policía Municipal ha regulado el tráfico en la zona, realizado el atestado y acompañado al convoy sanitario al hospital.