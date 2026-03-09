Herido grave un hombre tras caer de una altura de 7 metros en una instalación deportiva en Alcobendas - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 39 años ha sido trasladado al hospital con pronóstico grave tras sufrir una caída desde una altura de siete metros mientras se encontraba en una instalación deportiva en Alcobendas.

Según ha informado un portavoz de Emergencias 112 Comunidad de Madrid, el Summa 112 ha trasladado con pronóstico grave a este hombre tras sufrir la caída poco antes de las 10 horas de este lunes, en una instalación deportiva ubicada en la calle La Granja.

El paciente presentaba un traumatismo craneoencefálico severo por la caída y contusiones, por lo que ha sido intubado y trasladado por el Summa 112 al Hospital La Paz con pronóstico grave.

En el accidente, ha colaborado en la atención médica el Servicio Municipal de Urgencias y Rescate de Alcobendas (SEMURA) y Protección Civil. La Policía Local se encarga de las investigaciones en torno a lo ocurrido.