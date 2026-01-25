Herido grave un joven de 24 años tras una pelea en Parla (Madrid)

Atropello en Getafe. - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 24 años ha resultado herido de gravedad este domingo, con varias heridas incisas, tras una pelea en el término municipal madrileño de Palma, según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

El suceso ha tenido lugar en torno a las 19.44 horas, cuando el 112 recibía una llamada indicando que en la calle Real de la localidad de Parla se estaba produciendo una pelea.

Ante ello, se desplaza hasta el lugar Policía Local, Policía Nacional y una UVI Móvil del Summa 112 que encuentra a un hombre de 24 años herido grave por agresión con sendas heridas incisas en el tobillo, la espalda y la cabeza.

Una vez estabilizado por el personal sanitario del Summa 112, el afectado es trasladado al Hospital 12 de Octubre donde ha quedado ingresado, tal y como ha precisado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.