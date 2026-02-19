Herido grave un joven de 24 años tras ser arrollado por un coche varios metros en Madrid

Foto de archivo de una unidad SAMUR - EMERGENCIAS MADRID

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 24 años ha resultado herido de gravedad este miércoles por la noche tras ser arrollado decenas de metros por un vehículo en la Avenida de Andalucía, en Madrid.

El suceso se ha producido a las 21.45 horas, cuando un turismo ha atropellado al joven, arrastrándolo varios metros. El conductor no ha sido consciente del accidente hasta llegar a la Avenida de la Perla, cuando se ha detenido, según informa Emergencias Madrid.

Hasta el lugar se han desplazado la Policía Municipal y Samur-Protección Civil, que han atendido al herido en parada cardiorespiratoria.

Una vez estabilizado, ha sido trasladado al Hospital 12 de Octubre con pronóstico grave y un trauma craneoencefálico severo. Por su parte, el conductor del coche ha tenido que ser atendido por una psicóloga.

Por el momento se desconocen las circunstancias del accidente, ya que el herido llevaba puesto un casco, si bien los primeros indicios apuntan a que no estaba conduciendo su moto, que ha sido hallada en la Avenida de Andalucía. La Policía Municipal está a cargo de la investigación.