Herido grave un motorista tras chocar con una farola de la M-607 en Colmenar Viejo

Archivo - Imagen de archivo de un helicóptero del Summa 112 Comunidad de Madrid - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID - Archivo
Europa Press Madrid
Publicado: lunes, 24 noviembre 2025 18:15

Un joven motorista de 24 años ha resultado gravemente herido con una posible lesión medular tras chocar con una farola de la carretera M-607 a la altura del kilómetro 30, a su paso por la localidad madrileña de Colmenar Viejo, ha informado Emergencias 112.

El conductor, que circulaba sólo a bordo de la moto, se ha salido de la vía y ha colisionado con la farola. A su llegada, efectivos sanitarios del SUMMA 112 le han atendido y trasladado grave en helicóptero al Hospital 12 de Octubre.

La Guardia Civil de Tráfico se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas del accidente.

