Herido grave un repartidor de comida a domicilio tras caer de su moto en Moratalaz

Archivo - Recurso de una ambulancia de Samur-Protección Civil - EMERGENCIAS MADRID - Archivo

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un repartidor de comida a domicilio de 50 años ha resultado herido de gravedad tras caer de su moto en la Avenida Doctor García Tapia, a la altura del número 220, en el distrito de Moratalaz.

El accidente que se ha producido en torno a las 17.40 horas y no ha habido más vehículos implicados, según ha informado a Europa Press un portavoz de Emergencias Madrid.

Un ambulancia de Samur-Protección Civil ha atendido al repartidor, que ha sido trasladado grave al Hospital 12 de octubre con un traumatismo torácico. Policía Municipal ha escoltado al convoy sanitario.