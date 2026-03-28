Un herido grave tras sufrir una agresión con arma blanca en Puente de Vallecas (Madrid)

Ambulancia de Samur Protección Civil. - EMERGENCIAS MADRID

MADRID 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha sido herido de gravedad tras ser agredido con arma blanca en la calle Carlos Aurioles, Puente de Vallecas, durante la tarde de este sábado, según ha informado Emergencias 112 a Europa Press.

Según Emergencias 112, la agresión ha ocurrido alrededor de las 18:30 de este sábado. SAMUR-PC ha atendido en el lugar de los hechos a un hombre de 30 años con herida penetrante en hemitórax derecho, que ha sido trasladado con pronóstico grave al Gregorio Marañón.

Investiga Policía Nacional y colabora Policía Municipal que, además, ha escoltado el convoy sanitario hasta el hospital.