Herido grave un trabajador de 49 años tras precipitarse desde el falso techo de una nave en Leganés

Ambulancia del Summa 112 - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de unos 49 años ha resultado gravemente herido tras precipitarse este lunes desde un falso techo a una altura de unos siete metros mientras trabajaba en el interior de una nave situada en la localidad madrileña de Leganés.

Los hechos se han producido este lunes en una nave industrial situada en la calle Julio Palacios de Leganés, hasta donde han acudido sanitarios del Summa 11 para atender a la víctima, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

A su llegada, los sanitarios han estabilizado al trabajador y lo han trasladado en una UVI móvil al Hospital Puerta de Hierro, donde ha quedado ingresado en estado grave por politraumatismos.