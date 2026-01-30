Herido grave un trabajador en Getafe tras quedar atrapado su brazo en una prensa

Archivo - Ambulancia del Summa 112 - SUMMA 112 - Archivo

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de unos 49 años ha resultado gravemente herido con un brazo en estado catastrófico después de quedar atrapado en una prensa mientras trabajaba en el Polígono Industrial Los Olivos, en Getafe, según informa Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

Los hechos se han producido en la calle de la Confianza, en el citado polígono industrial, y hasta donde se han trasladado efectivos sanitarios del SUMMA 112 y también Bomberos de la Comunidad de Madrid, que de hecho han sido los primeros en atender a la víctima.

Los sanitarios han atendido a la víctima, que presentaba el brazo en estado catastrófico tras sufrir un aplastamiento por una prensa. Así, ha sido estabilizado y trasladado al Hospital 12 de Octubre de Madrid. La Policía Nacional se ha hecho cargo de las investigaciones.