Herido grave un trabajador tras ser atropellado por una carretilla elevadora en Pinto

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MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 61 años ha resultado gravemente herido este lunes después de sufrir un atropello por parte de una carretilla elevadora mientras trabajaba en Pinto, según informa Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

Los hechos se han producido sobre las 12.48 horas de este lunes en la calle Coto de Doñana de Pinto, hasta donde se han trasladado sanitarios del Summa 112 para atender a la víctima, que presentaba un aplastamiento de su pierna izquierda.

Según ha precisado la jefa de guardia del 112, María Redondo, el hombre presentaba lesiones de piel, tejido graso, muscular y posiblemente vasculares, por lo que ha sido trasladado al Hospital de Getafe en estado grave.

El hombre tendrá que someterse a una cirugía vascular y plástica. En el suceso han colaborado voluntarios de Protección Civil de Pinto, así como agentes de la Policía Local y también de la Guardia Civil.