Herido grave un varón de 45 años tras impactar su coche contra el árbol de una rotonda en Griñón (Madrid)

Efectivos del cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid durante las labores de rescate del herido - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 45 años ha resultado herido de carácter grave este miércoles, tras impactar el turismo en el que circulaba contra el árbol de una rotonda sita a la altura de la localidad madrileña de Griñón.

Concretamente, el siniestro de tráfico ha sido registrado en la rotonda ubicada en el kilómetro 21 de la carretera M-404, a su paso por Griñón, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid a Europa Press.

El hombre, único ocupante del vehículo siniestrado, ha tenido que ser rescatado por los Bomberos de la Comunidad de Madrid, quienes previamente tuvieron que estabilizar el turismo.

Seguidamente, tras ser estabilizado por efectivos del SUMMA 112, el herido ha sido trasladado en estado grave al Hospital 12 de Octubre.