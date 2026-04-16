Herido de gravedad un hombre de 44 años tras una agresión con arma blanca en Usera

Ambulancia de Samur Protección Civil - EMERGENCIAS MADRID

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 44 años ha resultado herido de gravedad en la madrugada de este jueves a causa de una agresión con arma blanca registrada en el distrito madrileño de Usera.

El varón ha sufrido cuatro heridas, dos en el tórax y dos en la zona lumbar, siendo al menos la mitad del total penetrantes, según han confirmado fuentes de Emergencias Madrid a Europa Press.

Con motivo del suceso, acontecido sobre la 1.20 de este jueves en la calle Francisco Ruiz, 5, SAMUR-Protección Civil se ha desplazado a esta vía de Usera, donde ha estabilizado a la víctima, que ha sido trasladada en estado grave al Hospital 12 de Octubre.

El convoy sanitario ha partido escoltado por la Policía Municipal, que colabora en la investigación de la Policía Nacional sobre los acontecimientos.