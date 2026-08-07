Herido de gravedad un hombre de 46 años tras ser atropellado cuando intentaba cruzar la M-30 en Arganzuela

Herido de gravedad un hombre de 46 años tras ser atropellado cuando cruzaba la M-30 - EMERGENCIAS MADRID

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 46 años ha resultado herido de gravedad este viernes tras sufrir un atropello en la M-30, a la altura del distrito de Arganzuela, según informa Emergencias del Ayuntamiento de Madrid.

El accidente ha tenido lugar a las 22.00 horas, cuando el hombre ha intentado cruzar los carriles centrales de la M-30, en el kilómetro 12,200.

El Samur-Protección Civil ha atendido al herido, que sufre múltiples traumatismos, entre ellos craneoencefálico, torácico y abdominal, con posible sangrado de órganos internos y nivel de consciencia deprimido.

Tras ser entubado y estabilizado, ha sido trasladado en estado grave al hospital 12 de Octubre, con la colaboración de la Policía Municipal.