Herido muy grave un motorista de 35 años tras una aparatosa colisión frontal con un turismo en San Blas

Archivo - Una ambulancia en la Base 0 de SAMUR - Protección Civil, en Casa de Campo, a 4 de enero de 2023, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 35 años ha resultado herido de gravedad tras una aparatosa colisión frontal entre su moto y un turismo en un cruce regulado por semáforo en el distrito madrileño de San Blas-Canillejas.

Según han informado fuentes de Emergencias Madrid a Europa Press, los hechos han tenido lugar en la tarde de este lunes, alrededor de las 19 horas, entre la avenida Niza y la calle Julia García Boután.

La parte delantera de la moto ha quedado incrustada en la parte delantera del turismo. Sanitarios del SAMUR-Protección Civil han atendido al motorista de 35 años por traumatismo pélvico, mientras que el conductor del otro vehículo ha resultado ileso.

El motorista ha sido trasladado como paciente potencialmente grave al Hospital La Paz. La Policía Municipal ha realizado el atestado y ha acompañado convoy sanitario para facilitar el traslado.