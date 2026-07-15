Herido potencialmente grave un camionero en el semivuelco de un camión articulado en la A-6 en Las Rozas

Un camionero resulta herido potencialmente grave en el semivuelco de un camión articulado en Las Rozas - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un camionero de 52 años ha resultado herido potencialmente grave tras el semivuelco del camión articulado que conducía en la autovía A-6, dentro del término municipal de Las Rozas, han informado fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

El accidente ha tenido lugar sobre las 09.00 horas a la altura del kilómetro 22 de la citada autovía, en sentido salida, cuando, por causas que están siendo investigadas, se ha producido un semivuelco del vehículo sin derramamiento de carga.

Como consecuencia del accidente, el conductor y único ocupante del camión ha quedado atrapado de cintura para abajo por el volante. Efectivos de los Bomberos de la Comunidad de Madrid han logrado asegurar el vehículo, que no registraba daños en la caja, y liberar al hombre.

Sanitarios del Summa 112 han atendido y estabilizado en el lugar a esta persona, que presentaba politraumatismos, aunque sin ninguna fractura aparente. Ha sido evacuado hasta el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, donde ha ingresado como potencialmente grave.

Debido a la intervención, se han registrado complicaciones circulatorias en la zona, con retenciones de hasta 2 kilómetros en ambos sentidos, debido al corte de la vía de servicio, según ha indicado la Dirección General de Tráfico (DGT).

Agentes de la Guardia Civil han acudido al lugar y se han hecho cargo de la investigación para tratar de determinar las circunstancias en las que se ha producido el accidente.