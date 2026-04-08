Herido potencialmente grave un conductor tras volcar en la M-40 a su paso por Alcorcón

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Europa Press Madrid
Publicado: miércoles, 8 abril 2026 10:38
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MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Summa 112 ha atendido esta madrugada a un conductor de 32 años en estado potencialmente grave tras volcar con su vehículo en la M-40 a la altura de la localidad de Alcorcón.

Los hechos se han producido poco después de la 1 de la madrugada, y hasta el lugar se han trasladado sanitarios que han atendido a la víctima con una posible fractura o luxación de cadera.

A continuación, ha sido trasladado al Hospital Doce de Octubre por una ambulancia del Summa 112, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

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