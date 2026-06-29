Herido potencialmente grave un hombre de 69 años tras sufrir un accidente de parapente en Villavieja del Lozoya - EMERGENCIAS COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 69 años ha sido rescatado en estado potencialmente grave tras sufrir un accidente de parapente en el municipio de Villavieja del Lozoya.

Según informa Emergencias de la Comunidad de Madrid, la alerta al centro coordinador se ha producido a las 15.56 horas de este lunes.

El afectado ha sido evacuado al Hospital de La Paz con una posible fractura de pelvis por un equipo del SUMMA112 y del Grupo especial de rescate en altura (GERA) de los Bomberos.