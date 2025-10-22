Herido un trabajador de las obras de la L6 de Metro al sufrir un corte con una radial en Ciudad Universitaria

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de una empresa que está realizando las obras de la Línea 6 de Metro ha resultado herido la tarde de este miércoles al sufrir un corte en el brazo con una radial en la estación de Ciudad Universitaria, según han indicado a Europa Press fuentes policiales y del suburbano madrileño.

El accidente se ha producido minutos después de las 18.30 horas cuando el obrero, empleado de una de las empresas contratadas por Metro para los trabajos de modernización de la 'Circular', ha sufrido un corte profundo en el antebrazo con la radial que manipulaba.

Cuando los sanitarios del Summa 112 han acudido al lugar, el trabajador se encontraba estable y orientado. Tras ser atendido en la propia estación, ha sido evacuado al Hospital de La Paz, donde ha quedado ingresado con pronóstico potencialmente grave, según han informado a Europa Press fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.