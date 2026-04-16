Heridos leves los dos ocupantes de una avioneta tras aterrizar de emergencia y volcar en Alcorcón

Archivo - Varias avionetas en el aeródromo de Cuatro Vientos - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El personal sanitario del Summa 112 ha atendido a dos personas que han resultado heridas leves tras tener que realizar un aterrizaje de emergencia y terminar volcando en el término municipal Alcorcón la avioneta con la que habían despegado del aeródromo de Cuatro Vientos.

El piloto de la avioneta se ha visto obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en un campo de cultivo cercano al aeródromo, y ha terminado volcando la aeronave sobre las 14.40 horas, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

Los dos ocupantes han logrado salir por sus propios medios y han sido atendidos por el Summa 112 por heridas de carácter leve, tras lo que han rechazado ser trasladados al hospital. En el suceso han intervenido también Bomberos de Madrid, Cruz Roja y Policía Local de Alcorcón.