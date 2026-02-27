Hinds, Triángulo de Amor Bizarro y Niños Raros encabezan la nueva edición de Sesión Vermú, que recorrerá 24 municipios

Presentación de la séptima edición de Sesión Vermú, con la actuación de .Bd. - EUROPA PRESS

MADRID, 27 Feb.

Hinds, Repion, La Paloma, VVV [Trippin'you], Joseluis, Las Petunias, Marisa Valle Roso o Niños Raros son algunos de los artistas que encabezan la séptima edición de Sesión Vermú, que se celebrará del 11 de abril al 2 de mayo e incluirá 83 actuaciones gratuitas en 24 municipios de la Comunidad de Madrid.

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, y el de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, han presentado este viernes el ciclo de conciertos en la Casa Mingo, que ha amenizado .bd.

El cartel, que cuenta con la participación de 50 bandas y solistas, busca apoyar la música joven emergente, tanto nacional como madrileño, a la vez que incentivar el turismo de proximidad, invitando a descubrir algunos de los rincones más atractivos de la región durante la primavera.

"Es una propuesta de ocio para los jóvenes madrileños pero para todos también porque tenemos desde la energía del rock y el punk hasta lo último en música urbana. Es fantástico ver como artistas ya consagrados están llenando también festivales y salas muy importantes, incluso traspasando nuestras fronteras", ha subrayado Dávila.

Así, durante cuatro fines de semana el público podrá disfrutar de artistas como Triángulo de Amor Bizarro, Hinds, Repion, La Paloma, VVV [Trippin'you], Joseluis, Las Petunias, Marisa Valle Roso, Alavedra, Alberdi, Anna Andreu, Baloncesto, Begut, Bum Motion Club, Carencias Afectivas, Carmen Lancho, Casapalma, DE FEM, Dear Joanne, Diamante Negro, Escandaloso Xpósito, Espíritu System, Estrogenuinas, From, Gazella, Julia Amor, Juventude, La 126, La Plata, Laaza, Laia Alcolea y Los Yolos.

También participarán Marban, Max Secreta, Medalla, MINIÑO, Mordaza, Nico, Niños Raros, Patricia Lint, RATA, Rata Negra, Restinga, Rita Ojanguren, Romero Gárate, Sistema Nervioso, Space Surimi, Toldos Verdes y Wet Iguanas, además de los ya mencionados.

NUEVOS MUNICIPIOS

Las actuaciones se realizarán en algunas de las plazas y rincones monumentales de 24 municipios de la Comunidad de Madrid, de forma que el espectador podrá descubrir la riqueza patrimonial de la región y su gastronomía. El acceso a todos los conciertos es gratuito hasta completar el aforo y no es necesaria reserva previa.

Así, se incorporan este año Becerril de la Sierra, Brunete, El Atazar, El Boalo, Cerceda y Mataelpino, Pedrezuela, Villamanrique de Tajo y Villaviciosa de Odón, mientras que repiten Alcalá de Henares, Aldea del Fresno, Aranjuez, Arganda del Rey, Buitrago del Lozoya, Chapinería, Chinchón, Colmenar de Oreja, La Cabrera, Loeches, Manzanares El Real, Navalagamella, Nuevo Baztán, Pelayos de la Presa, San Lorenzo de El Escorial, Torrelaguna y Villanueva del Pardillo.

De Paco ha destacado que La Paloma, aparte de participar en Sesión Vermú, estará presente en la Feria Nacional de San marcos en Aguascalientes en México, donde este año la Comunidad de Madrid va a ser la región invitada de la edición.