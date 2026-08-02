Un hombre en estado grave tras ser atropellado cuando cruzaba la M-506 en Alcorcón (Madrid)

Archivo - Emergencias 112 Comunidad de Madrid - EMERGENCIAS 112 C. MADRID

MADRID 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de unos aproximadamente 50 años ha sido atropellado este sábado mientras se disponía a cruzar la carretera M-506, en el kilómetro 7,2 a la altura de Alcorcón, en la Comunidad de Madrid, según han informado a Europa Press fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

"A la llegada de los servicios de emergencia, el SUMMA 112 ha atendido a la víctima que presentaba en un primer instante un traumatismo cranoencefálico severo", ha asegurado una de las sanitarias, Isabel Rico.

Tras ser estabilizado por los servicios sanitarios, el hombre ha sido trasladado intubado al Hospital 12 de Octubre de Madrid, donde se encuentra en estado grave.

La Guardia Civil y las autoridades locales ya investigan lo sucedido.